Путин встретится по отдельности с Алиевым и Пашиняном

Лидеры России, Азербайджана и Армении - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян - не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ в Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи", - сказал он.