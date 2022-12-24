Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима фигуранта дела об убийстве Али Гейдарова, имеющего в преступном мире статус вора в законе, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабу Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных кругах Альберта Рыжего», - сказали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, организатор преступления узнал о скором освобождении из мест лишения свободы своего конкурента в криминальных кругах Гейдарова. Решение о его убийстве было принято из корыстных побуждений: организатор опасался, что уменьшится его финансовый доход. Он запланировал устранить «возможную угрозу со стороны освобождаемого на сферу своего негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами, расположенными в Москве и Московской области».

Организатор привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину.

«Султанов заранее арендовал квартиру в жилом комплексе на ул. Авиационная, где проживал Гейдаров, и приобрел по поддельному паспорту абонемент в фитнес-клуб, который он посещал, установил визуальное наблюдение, изучил его образ жизни. Днем 12 апреля 2021 года Султанов пришел в тренажерный зал спортивного клуба, подойдя к Гейдарову на близкое расстояние, он произвел не менее пяти прицельных выстрелов из пистолета Glock в область головы и шеи Гейдарова. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте», - сообщили в прокуратуре.

Султанов также признан виновным по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления).