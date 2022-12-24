Китай направил в Тайвань рекордное количество военных самолетов

Минобороны Тайваня сообщило, что 47 китайских самолетов между 6 утра 25 декабря и 6 утра 26 декабря пересекли среднюю часть Тайваньского пролива - неофициальной границы между сторонами, пишут зарубежные СМИ.

В составе китайской эскадрильи было 18 истребителей J-16, 11 истребителей J-1, 6 истребителей Су-30 и беспилотники.

Китай продолжает свою военную активность вблизи острова. В Тайване следят за перемещениями посредством наземных ракетных систем и кораблей.

Источник Reuters рассказал, что во время учений Китай направил военные самолеты из нескольких мест по всей стране для имитации атаки на военные корабли Тайваня и США.

Президент Тайваня Цай Инвэнь созовет совещание по нацбезопасности высокого уровня 27 декабря утром, чтобы обсудить укрепление гражданской обороны острова. После этого должна состояться пресс-конференция, на которой объявят о новых мерах обороны.

«Чем больше мы будем готовиться, тем меньше вероятность необдуманных попыток агрессии. Чем больше мы объединены, тем сильнее и безопаснее станет Тайвань», - сказала Цай Инвэнь.