Беларусь зовет «братьев армян» в Союзное государство

Посол Беларуси в Ереване Александр Конюк намекнул на возможность вхождения Армении в Союзное государство.

«В Союзном государстве не хватает третьей страны. Я отслеживал и смотрел, как реагируют наши братья армяне, и они меня поддержали», - сказал Конюк.

При этом он отметил, что «не называл конкретной страны».

Конюк выразил убеждение, что существование Союзного государства – определяющий фактор.

«После приезда Путина поставлены на боевую готовность ЗРК «С 400» и «Искандеры». Более того, Россия оказывает помощь в подготовке экипажей боевых самолетов, которое несут специальное вооружение. Вот она конкретика интеграционного процесса в рамках Союзного государства. Вдоль нашей границы создаются военные базы, поэтому у нас с Россией другого выбора нет», – добавил посол.