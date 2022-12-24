Пятеро граждан Азербайджана экстрадированы из России

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об экстрадиции из России пятерых граждан республики, обвиняемых в совершении преступлений у себя на родине.

Согласно информации Генпрокуратуры, граждане Азербайджана Айдын Аждар оглу Азизов, Мирсадиг Ракиф оглу Аскеров, Фарид Умудвар оглу Багиров, Пюнхан Джамал оглу Гасанов и Талех Рашид оглу Юсифов были объявлены в розыск в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении ими преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК АР.

«21 декабря данные лица были доставлены в Азербайджан из РФ в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции», - отмечается в сообщении.