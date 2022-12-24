Отдел информации 14:57

Ситуация, возникшая в последние дни на дороге Лачин – Ханкенди, сопровождается провокационными и враждебными заявлениями в адрес Азербайджана в некоторых кругах России. Напомним, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров призвал нанести ракетные удары по энергетической инфраструктуре и нефтегазовым месторождениям Азербайджана. МГИМО немедленно прекратил с ним сотрудничество, а правоохранительные органы Азербайджана возбудили против Александрова уголовное дело и объявили его в розыск. «Дело» Александрова продолжил Константин Сивков, заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук РФ, заявивший, что Москве «после Украины надо разобраться с Азербайджаном». А полковник в отставке Александр Жилин отметил, что за российскими миротворцами в Карабахе «стоит ядерное оружие», призвав ввести в Карабах иранский спецназ и наемников ЧВК «Вагнер».

Регулярно «достается» и другому соседу России – Казахстану. Например, недавно посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью агентству Sputnik заговорил об «усилении националистических тенденций» в этой стране. По его словам, если властям Казахстана потребуется помощь в «борьбе с националистами», Россия сможет ее предоставить. Алехандро Санчес Уайльдер, исследователь геополитики, вопросов обороны и торговли в Центральной Азии, президент вашингтонской консалтинговой компании Second Floor Strategies, считает, что развитие отношений Москвы с соседями напрямую зависит от исхода войны в Украине. «Есть длинный список высокопоставленных российских чиновников, которые неоднократно выступали с угрожающими заявлениями в адрес Казахстана. Например, бывший президент Дмитрий Медведев назвал эту страну искусственным государством и обвинил в «геноциде» этнических русских. Затем он эту публикацию удалил и заявил, что его страницу в соцсети ВКонтакте взломали, но факт остается фактом: пост был написан и распространен среди двух миллионов подписчиков. К сожалению, Казахстан не единственная страна, подвергающаяся нападкам. Еще в марте в эфире российского телеканала зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин назвал Азербайджан «сателлитом американцев, турецкой марионеткой, представляющей реальную угрозу для России». Он даже заявил, что Москва должна рассмотреть вариант применения ядерного оружия против Азербайджана в ответ на действия Баку в Карабахе. Кроме того, Делягин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о том, должна ли Россия уничтожить нефтяную промышленность Азербайджана с помощью ядерного оружия. Впоследствии Делягин извинился, но ущерб-то уже нанесен», - сказал аналитик в интервью казахстанской службе «Радио Свобода». Санчес считает, что заявления российских политиков, таких как посол Бородавкин или депутат Делягин, соответствуют общей позиции и настроениям Москвы. Некоторые заявления, правда, получаются совсем резкими: в таких случаях Кремль вмешивается и старается устранять последствия.

«Тем не менее любые подобные высказывания делаются по той причине, что с начала войны в Украине российское правительство продвигает агрессивную внешнюю политику. Расклад такой: вы либо целиком поддерживаете Россию, либо представляете угрозу для нее», - добавил эксперт. Он напомнил, что за последние 14 лет Россия напала на двух своих соседей – Грузию и Украину. Санчес полагает, что Москва сейчас хочет вновь расширить свою сферу влияния, сделать соседние государства частью орбиты России, как это было во времена Советского Союза и Варшавского договора. «С начала войны в Украине мы слышали так много заявлений российских знаменитостей, ютуберов, высокопоставленных чиновников, послов, депутатов Госдумы об аннексии Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы или нападении на них. Это и есть образ мыслей российского правительства. Насколько распространены эти взгляды внутри России, не знаю. Но, безусловно, истоком служит агрессивная внешняя политика Кремля», - отметил Санчес.