Группа активистов из Еревана проводит автопробег к Лачинской дороге

Группа активистов от площади Республики в Ереване проводит автопробег к Лачинской дороге, пишут армянские СМИ.

«Его участники встретятся с детьми из Карабаха, застрявшими в Горисе из-за перекрытия дороги азербайджанцами, чтобы вручить им подарки. Затем они продолжат свой путь в ту часть, откуда закрыта Лачинская дорога», - говорится в публикации.

«После этого направимся на участок пропускного пункта, попробуем договориться с нашими армянскими полицейскими, а потом еще и с российскими миротворцами. Надо сделать все возможное, мы не можем сидеть здесь и ждать. Мы не можем сидеть сложа руки», - заявил участник акции Самвел Мовсисян.