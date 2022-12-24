Отрадно, что Азербайджан «полностью скинул с себя путинский морок, преодолел его подлую засасывающую силу» и сделал свой выбор в цивилизацию, заявил в видеообращении российский журналист, публицист Александр Невзоров.

«В отличие, кстати, от Армении», - отметил Невзоров.

«Азербайджан очень чертовски показателен, следует помнить, что он долгое время играл с Путиным в наперстки. Путин играл как наперсточник, который предлагал то одной, то другой стороне угадать, под каким наперстком находится Карабах, и сулил его в награду за сообразительность и верность. У Азербайджана хватило ума оборвать эту игру и уже открыто начать поддерживать Украину и деньгами, и генераторами, да и еще много чем. Этот выбор Азербайджана – архизнаковая вещь. Это подтверждение того, что весь цивилизованный мир преодолел притяжение России, что он группируется и кристаллизуется вокруг темы войны и слома хребтины путинизма. Украинцы просили меня передать в эфире азербайджанцам огромное спасибо за генераторы и за другую помощь».