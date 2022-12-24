В Днепре избавились от памятника Горькому фото
В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который вместе со снесенными монументами Пушкину и Ломоносову перенесут на территорию КП «Зооконтроль», пишут украинские СМИ.
Скульптура Красотина и архитектора Халявского показывала Горького сидящим на одном из придорожных камней в рабочей одежде и крестьянских сапогах. Интересно, что Горький никогда не жил в Днепре, но бывал в нем проездом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!