В Днепре избавились от памятника Горькому фото

В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который вместе со снесенными монументами Пушкину и Ломоносову перенесут на территорию КП «Зооконтроль», пишут украинские СМИ.

Скульптура Красотина и архитектора Халявского показывала Горького сидящим на одном из придорожных камней в рабочей одежде и крестьянских сапогах. Интересно, что Горький никогда не жил в Днепре, но бывал в нем проездом.