Стрелков предложил мобилизовать миллион россиян

«Теоретически РФ может поставить в строй и должна, чтобы победить в этой войне, хотя бы миллион дополнительно к тем силам, которые были у нее в начале так называемой специальной военной операции. Меньше просто, наверное, не получится. Чем скорее это будет сделано, тем лучше», – сказал Стрелков в эфире «РОЙ ТВ».

Но для этого нужно «поставить экономику на военные рельсы» и наладить работу тыла, считает Стрелков. По его мнению, Минобороны РФ не смогло призвать более 300 тыс. человек, потому что не способно обеспечить большее число мобилизованных всем необходимым.

Также Стрелков считает, что российской власти нужно начать репрессии для повышения эффективности военной операции. «Если бы парочку-троечку руководителей госкорпораций сразу к стенке, я думаю, все бы заработало. А если бы фанерный маршал со своим замечательным начальником генерального штаба под суд бы отправился по обвинению в преступном планировании специальной военной операции, то, наверное, некоторые генералы начали бы несколько по-другому мыслить о том, как воевать», – сказал Стрелков.