В России заявили о ликвидации «украинских диверсантов»

ФСБ РФ заявила, что в ходе боестолкновения на границе с Брянской областью уничтожена украинская «диверсионная группа» из четырех человек.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, у «украинских диверсантов» было иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов, четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.