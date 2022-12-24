Россия ищет журналиста Bellingcat Христо Грозева
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется, передает Meduza.
В июле 2022 года ФСБ заявила, что Грозев работает на британскую внешнюю разведку MI6 и участвовал в попытке угона российских самолетов. По версии российской спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и убедить их передать самолеты Украине в обмен на вознаграждение. Грозев ответил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, попытка угона самолетов действительно имела место, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских «оперативников».