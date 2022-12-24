В Украине готовятся к массированному ракетному удару России

Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины, но не исключены и точечные удары, полагают украинские военные.

"Очевидно, что россияне к чему-то готовятся", - заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передают СМИ.

Она указала, что сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа "Калибр". Ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, пояснила Гуменюк.

"Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар", - сказала она.