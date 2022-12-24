Ильхам Алиев наградил Фархада Бадалбейли
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фархада Шамси оглу Бадалбейли орденом «Шараф».
Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению президента, награда Ф.Бадалбейли присуждена за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры.
Ф.Бадалбейли - Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор.