Профессор, доктор наук Кямран Кязымоглу Мусаев принял участие в «Программе управления для хирургов», организованной Гарвардской медицинской школой. Известному сердечно-сосудистому хирургу, успешно прошедшему программу, был вручен диплом Гарвардской медицинской школы.

Программа управления для хирургов - это образовательная программа, организованная Гарвардской медицинской школой в области современного управления здравоохранением. К участию в программе после предварительного отбора допускаются ведущие хирурги из различных стран мира. В программе, реализуемой в 2021-2022 учебном году, был осуществлен обмен теоретическими и практическими знаниями по таким темам, как управление здравоохранением, контроль качества, методологии управления, применение современных технологий в управлении здравоохранением.

«В течение двухлетней программы мы разработали независимые проекты под руководством профессоров Гарвардской медицинской школы. Мы прошли аттестацию, сдав отдельные экзамены на каждом этапе образовательной программы, успешно завершили все теоретические и практические этапы программы», - поделился впечатлениями о программе Кямран Мусаев.

Отметим, что профессор, доктор наук Кямран Кязымоглу Мусаев – первый азербайджанец, ставший выпускником «Программы управления для хирургов», организованной Гарвардской медицинской школой, являющейся одним из престижных учебных заведений в мире.