Минздрав объявил о временной приостановке сертификации врачей
В процессе оформления документов врачей, участвующих в сертификационном экзамене Министерства здравоохранения Азербайджана, произошла техническая ошибка, сообщили haqqin.az в министерстве.
В связи с возникшей проблемой экзамены временно отложены.
«В настоящее время специалистами проводятся работы по устранению технической неисправности. Прием документов и экзаменационный процесс продолжатся после 10 января. Врачам, которые должны сдать сертификационный экзамен, будет предоставлена дополнительная информация», - отмечается в сообщении ведомства.