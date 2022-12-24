Как сообщили в Минтруда, кроме того, протезы последнего поколения были предоставлены инвалиду, потерявшему обе руки. Было отмечено, что, согласно распоряжению главы государства, с декабря 2020 года инвалиды войны обеспечиваются высокотехнологичными современными протезами.

Еще одна группа инвалидов войны обеспечена высокотехнологичными протезами в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

За прошедший период уже 379 человек обеспечены 394 высокотехнологичными современными протезами четвертого поколения. Изготовленные компанией ÖSSUR протезы оснащены специальным программным обеспечением и позволяют пользователю быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.

Высокотехнологичные протезы нижних конечностей типа Genium отличаются функциональностью и позволяют пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, более полно и точно регулировать движения.