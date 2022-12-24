«Последствия агрессии»: в Украине прокомментировали атаку на российский аэродром

Взрывы на российском военном аэродроме Энгельс в Киеве назвали «последствиями российской агрессии против Украины», сообщает BBC.

«Это последствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались», - заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что узнать о «реальных последствиях взрывов» можно будет только через несколько дней, когда появятся спутниковые снимки аэродрома.

В ночь на понедельник появились сообщения о взрыве (или нескольких взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе Саратовской области. В Энгельсе расположена авиабаза ВКС России, где, согласно открытым данным, базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС. В понедельник утром Минобороны России сообщило, что над аэродромом был сбит украинский беспилотник. Также ведомство сообщило о гибели трех военнослужащих «в результате падения обломков».