В Апшеронском районе предотвращено незаконное строительство.

Как сообщили в МЧС, выявлен факт строительства нежилого объекта на территории села Мамедли Апшеронского района без соответствующих документов. Также выявлено нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате мер, предпринятых Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.