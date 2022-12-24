Лукашенко обещает «самый счастливый» год

Президент Беларуси Александр Лукашенко, прибывший на неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге, во время общения с журналистами пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым», передает БелТА.

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, каким будет 2023 год.

В Санкт-Петербурге 26 декабря стартовал неформальный саммит стран СНГ. Лидеры государств подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.