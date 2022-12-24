В Азербайджане недовольны Euronews и Le Figaro
Совет прессы Азербайджана обратился к французской службе Euronews и газете Le Figaro, говорится в сообщении организации.
Поводом для обращения послужило одностороннее освещение ими акции, прошедшей 25 декабря в Ханкенди.
В частности, в СП выразили сожаление в связи с предвзятой трансляцией Euronews и Le Figaro содержания речи некоторых лиц, выступивших в ходе акции.
«Недопустимо, чтобы СМИ становились площадкой для пропаганды, служащей насилию, разногласиям и конфликтам. Это противоречит принципам журналистики», - отмечается в документе.
Кроме того, в СП призвали Euronews и Le Figaro «чутко относиться к карабахским реалиям» и «не давать трибуну тем, кто хочет вновь реализовать свои политические авантюрные планы на Южном Кавказе».
«Они должны видеть реалии и основываться на принципах справедливости», - подчеркнули в организации.