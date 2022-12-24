В Азербайджане недовольны Euronews и Le Figaro

Совет прессы Азербайджана обратился к французской службе Euronews и газете Le Figaro, говорится в сообщении организации.

Поводом для обращения послужило одностороннее освещение ими акции, прошедшей 25 декабря в Ханкенди.

В частности, в СП выразили сожаление в связи с предвзятой трансляцией Euronews и Le Figaro содержания речи некоторых лиц, выступивших в ходе акции.

«Недопустимо, чтобы СМИ становились площадкой для пропаганды, служащей насилию, разногласиям и конфликтам. Это противоречит принципам журналистики», - отмечается в документе.