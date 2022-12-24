Еще один российский миллиардер умер при странных обстоятельствах

18:18

В Индии умер председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области РФ по аграрной политике, природопользованию и экологии Павел Антов. Об этом говорится в сообщении на сайте заксобрания. Антову 22 декабря исполнилось 65 лет. Причина смерти в заявлении не уточняется. Он умер в результате «трагических обстоятельств», написал в Telegram-канале зампред Заксобрания Вячеслав Картухин.

Индийский телеканал NDTV сообщил о гибели российского туриста — он назвал его «Павлом Антомом», возраст совпадает с возрастом депутата. По информации NDTV, это произошло в гостинице в округе Раягада в индийском штате Одиша на востоке страны. Обстоятельства смерти указывают на самоубийство, заявил телеканалу высокопоставленный сотрудник полиции, имя которого NDTV не назвало. 22 декабря в том же отеле был найден мертвым также «Владимир Биденов» — член той же туристической группы из четырех россиян, в которую входил и «Павел Антом», утверждает телеканал. «Антом» «был в депрессии» после смерти своего друга, заявил источник NDTV в полиции. Он заявил, что правоохранители не исключают никаких версий при расследовании смерти — в том числе случайное падение с террасы. Кем были и как зовут еще двух членов туристической группы, NDTV не сообщил. Его источник отметил, что россиян попросили оставаться на месте и сотрудничать со следствием. Владимирский телеканал «Зебра ТВ» назвал второго погибшего Владимиром Быдановым — 61-летним предпринимателем из Йошкар-Олы и другом Антова. «Владимир Быданов был найден мертвым в том же отеле 22 декабря (в этот день Антову исполнилось 65 лет — ред.). Быданова обнаружили без сознания в своем номере на первом этаже отеля, рядом с ним было несколько пустых бутылок из-под вина. Когда его [Быданова] доставили в больницу, врачи констатировали смерть», - отмечает телеканал. Полиция не исключает версию о неестественной смерти Антова, указало «Зебра ТВ».