Еще один российский миллиардер умер при странных обстоятельствах
В Индии умер председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области РФ по аграрной политике, природопользованию и экологии Павел Антов. Об этом говорится в сообщении на сайте заксобрания.
Антову 22 декабря исполнилось 65 лет. Причина смерти в заявлении не уточняется. Он умер в результате «трагических обстоятельств», написал в Telegram-канале зампред Заксобрания Вячеслав Картухин.
Индийский телеканал NDTV сообщил о гибели российского туриста — он назвал его «Павлом Антомом», возраст совпадает с возрастом депутата. По информации NDTV, это произошло в гостинице в округе Раягада в индийском штате Одиша на востоке страны. Обстоятельства смерти указывают на самоубийство, заявил телеканалу высокопоставленный сотрудник полиции, имя которого NDTV не назвало.
22 декабря в том же отеле был найден мертвым также «Владимир Биденов» — член той же туристической группы из четырех россиян, в которую входил и «Павел Антом», утверждает телеканал. «Антом» «был в депрессии» после смерти своего друга, заявил источник NDTV в полиции. Он заявил, что правоохранители не исключают никаких версий при расследовании смерти — в том числе случайное падение с террасы. Кем были и как зовут еще двух членов туристической группы, NDTV не сообщил. Его источник отметил, что россиян попросили оставаться на месте и сотрудничать со следствием.
Владимирский телеканал «Зебра ТВ» назвал второго погибшего Владимиром Быдановым — 61-летним предпринимателем из Йошкар-Олы и другом Антова. «Владимир Быданов был найден мертвым в том же отеле 22 декабря (в этот день Антову исполнилось 65 лет — ред.). Быданова обнаружили без сознания в своем номере на первом этаже отеля, рядом с ним было несколько пустых бутылок из-под вина. Когда его [Быданова] доставили в больницу, врачи констатировали смерть», - отмечает телеканал.
Полиция не исключает версию о неестественной смерти Антова, указало «Зебра ТВ».
Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил российским СМИ, что полиция штата Одиша и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян. Он отметил, что полиция завершила расследование по делу первого умершего, его тело кремировали. Причины смерти Идамкин не назвал.
Павел Антов — основатель мясной компании «Владимирский стандарт». В 2019 году он занял первое место в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes с доходом 9,97 млрд рублей (за 2018 год). В 2020 году Антов опустился на 26-е место с суммарным доходом семьи 558 млн рублей.
Напомним, с начала 2022 года при загадочных обстоятельствах скончались несколько крупных бизнесменов, связанных в основном с нефтегазовым бизнесом в России. Причиной смерти называли суицид. В некоторых случаях бизнесменов находили мертвыми вместе с семьями. По официальной версии, они сначала убивали членов своей семьи, в том числе малолетних детей, после чего заканчивали жизнь самоубийством.
В сентябре погиб Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент «Лукойла»: писали, что он «выпал» из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управлении делами президента России. А также Иван Печорин, исполнительный директор по авиабезопасности «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики» - после «падения» с катера у берегов Владивостока. За две недели до смерти Маганова в Вашингтоне было найдено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, антипутинского бизнесмена латышско-американского происхождения, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. В мае 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл», был найден мертвым при загадочных обстоятельствах. В апреле 55-летний Сергей Протосеня, зампредседателя газовой компании Novotek, тесно связанной с Кремлем, был найден повешенным возле своей испанской виллы. В самой вилле были обнаружены зарубленные топором 33-летняя жена Протосени, Наталья, а также их дочь-подросток Мария. В феврале 66-летний российский магнат Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего дома в графстве Суррей (Великобритания). Также в феврале супруга 61-летнего Александра Тюлакова, высокопоставленного чиновника «Газпрома» на уровне заместителя гендиректора, обнаружила своего мужа повешенным в их доме в элитном микрорайоне «Ленинский» Ленинградской области. Там же, но несколькими неделями ранее на полу ванной в луже крови и с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана – начальника отдела транспорта компании «Газпром инвест». В марте миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями. В ноябре СМИ писали о гибели основателя Forex Club Вячеслава Тарана, который разбился на вертолете во Франции по пути из Лозанны в Монако. Также в ноябре при загадочных обстоятельствах скончался 29-летний сын влиятельного бизнесмена-олигарха и долларового миллиардера Константина Голощапова, известного как массажист президента России Владимира Путина.