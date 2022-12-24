Прикаспийские страны отказались от квот экспорта на черную икру

Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили мораторий на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, также решено не устанавливать на будущий год квоты экспорта на черную икру.

Как говорится в сообщении Росрыболовства, данное решение было принято в ходе заседания 6-й сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря.

Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

Представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.

Напомним, что в 1992 году начала свою работу межведомственная Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря, а в 2014 году в Астрахани было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Комиссия создана для реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.