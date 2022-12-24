Президент Израиля наградил 19-летнего азербайджанца

Как сообщил местным СМИ израильский политтехнолог, владелец PR-агентства Роман Гуревич, Джалал Гусейнов добился замечательных успехов в своей жизни.

«Он чемпион Израиля по вольной борьбе. Когда пришла пора призываться в армию, он отказался служить как выдающийся спортсмен, и был зачислен на службу как боец в части пограничной стражи. Во время несения службы он проявил героизм при задержании опасных террористов, и за это президент Израиля наградил его почётным знаком отличия.

Надо сказать, что на церемонии награждения во Дворце президента присутствовали 39 бойцов частей пограничной стражи и полиции, генеральный инспектор полиции Израиля и министр внутренней безопасности Израиля. Для Джалала Гусейнова подготовили сюрприз, его мама приехала на церемонию награждения, и он об этом не знал. Это была очень трогательная встреча.

Джалал Гусейнов имеет гражданство Израиля и Азербайджана. Боец Израиля из Азербайджана получил награду из рук президента Израиля накануне дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Даже если это случайное совпадение, это глубоко символично, потому что данная церемония награждения символизирует глубокую связь наших народов, дружбу и братство между народами Израиля и Азербайджана. Оба наших народа умеют дружить, это братские народы, мы умеем дружить со своими друзьями и бесстрашно воевать с врагами.

Хочу также добавить, что семья Джалала Гусейнова переехала из Азербайджана в Израиль, где он впоследствии родился. Когда Джалал был в годовалом возрасте, семья вынуждена была вернуться в Азербайджан из-за трудностей, потому что репатриация — это не всегда простое дело. И в возрасте 15 лет он принял решение переехать в одиночку в Израиль. Сейчас ему 19 лет. Он живёт в городе Ор-Акива. Я желаю ему дальнейших успехов в жизни и крепкого здоровья»,- сообщил Роман Гуревич.