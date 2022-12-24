Министр Теймур Мусаев, выступивший на мероприятии со вступительной речью, подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одной из приоритетных сфер в Азербайджане.

Мусаев отметил, что министерством в этом году сделаны необходимые шаги по дальнейшему укреплению инфраструктуры здравоохранения. Среди предпринятых мер - улучшение управления в сфере здравоохранения и медицинского страхования, оптимизация структуры министерства, развитие нормативно-правовой базы и системы электронного здравоохранения, а также нововведения, связанные с фармацевтическим сектором.

Теймур Мусаев также подчеркнул - в течение года Минздрав активно участвовал в ряде международных мероприятий.

«Среди них хотелось бы выделить участие делегации Минздрава в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и «Тюркском медицинском конгрессе», состоявшейся в Стамбуле. В рамках конгресса мы обсудили ряд важных вопросов с министрами здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств. Делегация Минздрава выдвинула 3 важных предложения - установление единых стандартов медицинского образования стран СНГ, применение единых стандартов качества к фармацевтической продукции стран СНГ и создание единого трансплантационного пространства стран СНГ. Данные предложения были приняты министрами здравоохранения», - отметил он.