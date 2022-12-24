Названы кандидаты на пост преемника Путина
Политолог Евгений Минченко высказал мнение, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев "значительно усилил свои позиции" в 2022 году и сегодня является "главным кандидатом" в преемники президента России Владимира Путина.
Накануне Медведев в своей программной статье обозначил цели так называемой "военной операции", включая "полную демилитаризацию украинского государства". Также он назвал "предателями" тех, кто желает поражения своей стране, и заявил, что "новые договоренности по разоружению сейчас не нужны".
"Пока базовый сценарий – Путин идет на выборы в 2024 году и выигрывает их. Конечно, если предположить другой сценарий, Медведев – кандидат в преемники номер один", – сказал эксперт в интервью НСН.
Он отметил, что Путин всегда смотрит разные варианты, но если говорить об усилении политиков, то в этом году он видит "несомненный рост Дмитрия Медведева и главы правительства Михаила Мишустина, а также взрывной рост Рамзана Кадырова". Среди других политиков, чье влияние усилилось, он назвал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, мэра Москвы Сергея Собянина, замглавы Администрации президента Сергея Кириенко.
Но Медведева он назвал "одним из наиболее доверенных соратников" Владимира Путина, который из большой политики никуда не уходил. По мнению эксперта, это доказывает тот факт, что именно Медведев "выступил в роли коммуникатора с Китаем".
Минченко также объяснил, что помимо написания постов в Телеграм-канале Медведев "ведет очень много работы", которая не афишируется, но является очень важной. В частности, он отметил, что именно Медведев сопровождает "перенастройку военно-промышленного комплекса".
Что касается программного предновогоднего текста Медведева, то, по словам Минченко, зампред Совбеза РФ лично участвовал в его подготовке. Политолог считает, что текст Медведева "является повышением ставок", так как там заявляется о цели "смена режима в Украине".