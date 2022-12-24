Названы кандидаты на пост преемника Путина

Политолог Евгений Минченко высказал мнение, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев "значительно усилил свои позиции" в 2022 году и сегодня является "главным кандидатом" в преемники президента России Владимира Путина.

Накануне Медведев в своей программной статье обозначил цели так называемой "военной операции", включая "полную демилитаризацию украинского государства". Также он назвал "предателями" тех, кто желает поражения своей стране, и заявил, что "новые договоренности по разоружению сейчас не нужны".

"Пока базовый сценарий – Путин идет на выборы в 2024 году и выигрывает их. Конечно, если предположить другой сценарий, Медведев – кандидат в преемники номер один", – сказал эксперт в интервью НСН.

Он отметил, что Путин всегда смотрит разные варианты, но если говорить об усилении политиков, то в этом году он видит "несомненный рост Дмитрия Медведева и главы правительства Михаила Мишустина, а также взрывной рост Рамзана Кадырова". Среди других политиков, чье влияние усилилось, он назвал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, мэра Москвы Сергея Собянина, замглавы Администрации президента Сергея Кириенко.