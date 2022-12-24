В Армении предложили отключать интернет во время военного положения

В Армении предложили ограничивать доступ к интернету и отключать соцсети при военном положении, следует из проекта Минюста страны, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно проекту, в случае объявления на территории Армении военного положения предлагается временно приостановить (блокировать) действия интернет-сайтов, социальных сетей, интернет-приложений на территории страны, а также частично или полностью ограничить доступ в интернет.

Предполагается также ограничить транслируемый по телевидению и распространяемый через интернет контент исключительно военно-патриотическими фильмами и программами, а также соответствующей информацией.

Согласно проекту, полномочия по реализации и применению ограничений в условиях военного положения будут предоставлены вице-премьеру Армении.