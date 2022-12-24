Президент «Карабаха» о переходе Кади в «Краснодар»

Президент "Карабаха" Тахир Гезяль высказал свое мнение о появившейся информации о переходе одного из ведущих футболистов команды Кади в российский "Краснодар".

"Нас радует, что футболисты "Карабаха" на примете ведущих клубов мира. Да, "Краснодар" очень серьезно настроен и очень хочет видеть Кади в своих рядах. Определенная договоренность по финансам уже есть. Но переговоры еще идут.

Если футболист хочет перейти, его очень сложно удержать. Очень важна личная мотивация игрока. Если получится, то это принесет пользу и "Карабаху", и Кади", - сказал Гезяль.