Минспорта награждает лучших ОБНОВЛЕНО 19:49

Эльмир Алиев, отдел спорта

Далее началась церемония награждения.

Лучшая спортсменка года: 1.Анна Башта (фехтование) 2.Говхар Бейдуллаева (шахматы) 3.Зохра Агамирова (художественная гимнастика).

Лучший спортсмен года: Эльдениз Азизли (греко-римская борьба), Абдулла Гадимбейли (шахматы), Хидаят Гейдаров (дзюдо).

Лучший судья: 1.Алияр Агаев (футбол) 2.Назим Умбаев (дзюдо) 3.Анар Бабанлы (бокс).

Лучший спортивный врач: 1.Айдын Агалиев (гимнастика) 2.Раиф Рефетов (гимнастика) 3.Натик Сулейманов (футбол).

Лучшая женская команда года: 1.групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике 2.сборная Азербайджана по волейболу 3.сборная Азербайджана по фехтованию.

Лучшая мужская команда года: 1.футбольный клуб "Карабах" 2.сборная Азербайджана по мини-футболу 3.сборная Азербайджана по баскетболу 3x3.

Лучший тренер: 1.Гурбан Гурбанов (футбольный клуб "Карабах") 2. Александр Тараканов (сборная Азербайджана по греко-римской борьбе) 3.Сияна Василева (групповая команда по художественной гимнастике).

*** 19:49

В эти минуты в Buta Palace проходит гала-вечер, посвященный итогам года в азербайджанском спорте.

*** 19:29

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта, началось с исполнения гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.

С приветственным словом гостей поприветствовал министр Фарид Гаибов.

"В уходящем году было много успехов, было много нововведений. Сегодня мы будем награждать лучших. Отбор был разделен на три этапа. Самые-самые достойные одержали победу", - заявил Фарид Гаибов.