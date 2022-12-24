Минспорта награждает лучших ОБНОВЛЕНО 19:49
Далее началась церемония награждения.
Лучшая спортсменка года: 1.Анна Башта (фехтование) 2.Говхар Бейдуллаева (шахматы) 3.Зохра Агамирова (художественная гимнастика).
Лучший спортсмен года: Эльдениз Азизли (греко-римская борьба), Абдулла Гадимбейли (шахматы), Хидаят Гейдаров (дзюдо).
Лучший судья: 1.Алияр Агаев (футбол) 2.Назим Умбаев (дзюдо) 3.Анар Бабанлы (бокс).
Лучший спортивный врач: 1.Айдын Агалиев (гимнастика) 2.Раиф Рефетов (гимнастика) 3.Натик Сулейманов (футбол).
Лучшая женская команда года: 1.групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике 2.сборная Азербайджана по волейболу 3.сборная Азербайджана по фехтованию.
Лучшая мужская команда года: 1.футбольный клуб "Карабах" 2.сборная Азербайджана по мини-футболу 3.сборная Азербайджана по баскетболу 3x3.
Лучший тренер: 1.Гурбан Гурбанов (футбольный клуб "Карабах") 2. Александр Тараканов (сборная Азербайджана по греко-римской борьбе) 3.Сияна Василева (групповая команда по художественной гимнастике).
*** 19:49
В эти минуты в Buta Palace проходит гала-вечер, посвященный итогам года в азербайджанском спорте.
*** 19:29
Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта, началось с исполнения гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.
С приветственным словом гостей поприветствовал министр Фарид Гаибов.
"В уходящем году было много успехов, было много нововведений. Сегодня мы будем награждать лучших. Отбор был разделен на три этапа. Самые-самые достойные одержали победу", - заявил Фарид Гаибов.