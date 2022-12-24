Турция сказала «хватит» российской нефти

Турция радикально сократила нефтяной импорт из России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили потолок цен с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.

В декабре Турция получила лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler. В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне–ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.

После начала войны Турция более чем вчетверо увеличила импорт российской нефти, забирая на рынке баррели, от которых отказались клиенты в Европе. Но декабрьские объемы поставок стали минимальными с февраля и оказались даже ниже уровней второй половины 2021 года.