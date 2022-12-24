26 декабря в рамках глобального движения «Час кода» состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Час кода: шаг в цифровое будущее 2022», организованного Министерством науки и образования совместно с международной школой программирования « Алгоритмика» для учащихся IV-IX классов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свою жизнь за Родину.

Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов рассказал о важности конкурса и добавил, что для молодежи очень важно приобретать цифровые навыки в условиях стремительного развития информационных технологий в мире. Подчеркнув, что «Цифровые навыки» — проект, ориентированный на будущее, замминистра сообщил, что основной целью конкурса является популяризация информатики и программирования среди школьников как продолжения глобального движения «Час кода», а также повышение интереса молодого поколения к сфере ИТ.

В завершение своего выступления Фирудин Гурбанов поздравил победителей и пожелал им успехов.

Далее в своем выступлении руководитель проекта «Цифровые навыки» Нилюфер Рагимова проинформировала участников мероприятия о цели конкурса и важности проекта. Руководитель проекта отметила, что данный проект будет способствовать подготовке нового поколения специалистов, которые мыслят инновационно и будут способствовать технологическому развитию и развитию ИТ-рынка Азербайджана в будущем.

Сообщалось, что для участия в конкурсе зарегистрировались более 20 тысяч школьников из 54 городов и районов страны. По итогам отборочного этапа в финал вышли 300 учеников,100 из которых представляли регионы.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий региональный отборочный этап конкурса, и состоялось знакомство гостей мероприятия с победителями и их работами.

В завершение 54 победителям конкурса были вручены призы и дипломы.