Песков: Алиев, Путин и Пашинян могут поговорить в кулуарах

Лидеры России, Азербайджана и Армении могу пообщаться друг с другом в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что на саммите, который проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, присутствуют и президент РФ Владимир Путин, и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Формально у нас трехсторонняя встреча не запланирована, но в кулуарах они будут иметь возможность пообщаться друг с другом», - сказал представитель Кремля.