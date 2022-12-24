Салим Муслимов отказался выступать в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в качестве свидетеля допросили Анара Байрамова, консультанта отдела внутреннего контроля министерства. Байрамов сообщил, что в территориальных управлениях проводились проверки. При обнаружении недостатков составлялся акт и передавался руководству:

«Объекты проверки определялись в соответствии с планом. Перед принятием решения представляли отчет руководству. Не в курсе, кто кому передавал деньги».

Позже в процессе судья предложил бывшему министру Салиму Муслимову дать свободные показания. Последний делать это отказался, отметив, что подтверждает свои показания следствию.

Судья сообщил, что по уголовному делу Салима Муслимова проходят 334 свидетеля, и большинство из них уже допрошены. Аналогичные показания дали и допрошенные свидетели. Поэтому можно обсуждать заключение судебного следствия.

Судья сообщил, что в ходе расследования уголовного дела по эпизоду хищения, в государственный бюджет было выплачено 1 миллион 500 тысяч манатов - в качестве возмещения ущерба.

Кроме того, по 98 объектам возмещен ущерб на сумму 634 тысячи манатов.

Судья также заявил, что наибольшие хищения зафиксированы с участием стройкомпании «Göy qurşağı». Их общая сумма составила 1 миллион 577 тысяч манатов - эти средства также удалось вернуть в госбюджет.

Суд продолжится.

Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. В отношении него был выдан ордер на арест. Муслимов был отпущен под домашний арест в мае 2022 года по состоянию здоровья. Бывшего министра обвиняют во взяточничестве на 13 миллионов манатов и растрате на 14 миллионов манатов. Минфин признали потерпевшим по уголовному делу.