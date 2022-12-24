Украинская армия предположительно нанесла удар по стратегическому аэродрому России в Энгельсе, об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

В ночь на 26 декабря появились сообщения о взрыве (или нескольких взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе Саратовской области. В Энгельсе расположена авиабаза ВКС России, где, согласно открытым данным, базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС. В понедельник утром Минобороны России сообщило, что над аэродромом был сбит украинский беспилотник. Также ведомство сообщило о гибели трех военнослужащих «в результате падения обломков».

5 декабря Минобороны России сообщило о взрывах на двух российских военных аэродромах. Аэродромы были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих.