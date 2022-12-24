В Херсоне и Харькове прозвучали взрывы
В Херсоне и Харькове сегодня, 26 декабря, прозвучали громкие взрывы, в регионах объявлена воздушная тревога, сообщил в своем телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, российские войска наносят удары по областному центру. Жителей призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.
В Херсоне также зафиксированы взрывы в нескольких районах, та же ситуация и в Антоновке. Сообщается, что обстрел ведется с временно оккупированных Олешок.