Эрдоган: в Черном море нашли новое месторождение газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружили новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд кубических метров, передает Sabah.com.

В ходе работ на газовом месторождении Сакарья были обнаружены новые запасы природного газа. Уточняется, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило запасы газа в поисковых скважинах «Тюркали-1» и «Тюркали-2».

По информации издания, об этом президенту Турции доложил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез на заседании правительства.