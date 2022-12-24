Украина отправляет в небеса Энгельса наш комментарий
26 декабря в разных частях света произошло два незаурядных события, объединенных одной важной темой.
Ночью атаке ударного беспилотника подверглась российская авиабаза стратегических ядерных сил в городе Энгельсе Саратовской области. В результате трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Нападение на этот аэродром произошло уже во второй раз: 5 декабря украинский дрон повредил несколько стратегических бомбардировщиков из числа тех, что принимают участие в обстреле территории Украины крылатыми ракетами.
Утром по местному времени в Южной Кореи были замечены беспилотники, летевшие со стороны границы с Северной Кореей. На перехват были подняты истребители и вертолеты, при этом легкий штурмовик КА-1 при взлете с базы разбился. Южнокорейская разведка, очевидно, имела информацию о предстоящей атаке, поскольку незадолго до нее была приостановлена работа главных аэропортов Сеула - Инчхон и Кимпхо. Несли ли дроны какое-либо вооружение, не сообщается.
Российский эпизод стал новой обидной оплеухой агрессору. Если 5 декабря для всех стало очевидным, что от ударов возмездия не защищены даже объекты на расстоянии свыше 700 километров от линии фронта, то в этот раз вышло еще обидней. Выходит, неспособность российских средства ПВО справиться с украинскими БПЛА дальнего действия не была случайностью.
В прошлый раз атака аэродромов со стратегическими бомбардировщиками (удару подвергся также аэродром в Дягилево Рязанской области) не сорвала массированного ракетного обстрела Украины, но существенно снизила мощь залпа, поскольку не все самолеты смогли вылететь. В этот раз был поражен пункт управления с гибелью и ранением офицеров.
Правда, Минобороны РФ уверило, что это произошло после того, как дрон был «успешно сбит» и изменил траекторию полета. Даже если это и так, последствия не менее успешны для атакующих: уничтожен высоко квалифицированный персонал, а информационно-психологические потери сложно переоценить.
Украино-российская война стала самым масштабным конфликтом с массированным использованием беспилотных средств обеими сторонами. Что характерно, Россия с осени применяет иранские дроны, и для Ирана это возможность протестировать эти средства разведки и поражения в боевых условиях. За российско-иранским военно-техническим сотрудничеством с большой тревогой наблюдают в Израиле, отлично понимая, что потенциальным объектом нападения с использованием дронов является именно его территория. Не говоря уже обо всех угрозах, связанных с передачей Ирану новейших Су-35, предназначавшихся по контракту Египту.
На этом фоне применение КНДР своих беспилотников против Южной Кореи настойчиво обращает внимание России, что есть еще один производитель несложной и при этом эффективной техники. Много ходило разговоров о том, в какой форме может осуществляться помощь Ким Чен Ыном России, включая совершенно фантастические переброски десятков тысяч северокорейских солдат на украинский фронт. Но вот еще какие-то примитивные в изготовлении беспилотные изделия вполне могут появиться в зоне боевых действий.
Не очень понятно, как такого рода сотрудничество с лузерами научно-технического прогресса подогревает идеи о величии России и ее авангардной роли в мировом развитии, но, когда много месяцев отсутствуют военные успехи, становится не до жиру, нужно брать все.
А дроны, между тем, все чаще становятся ньюзмейкерами и в то же время новостной обыденностью.
Еще не так давно во время 44-дневной войны Азербайджана с Арменией все завороженно наблюдали за применением «Байрактаров», а нынче десятки разновидностей БПЛА фигурируют при описании боевых действий и, к сожалению, в качестве средства террора. С этим придется считаться всем, и все в большей степени.