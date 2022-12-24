Ночью атаке ударного беспилотника подверглась российская авиабаза стратегических ядерных сил в городе Энгельсе Саратовской области. В результате трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Нападение на этот аэродром произошло уже во второй раз: 5 декабря украинский дрон повредил несколько стратегических бомбардировщиков из числа тех, что принимают участие в обстреле территории Украины крылатыми ракетами.

Утром по местному времени в Южной Кореи были замечены беспилотники, летевшие со стороны границы с Северной Кореей. На перехват были подняты истребители и вертолеты, при этом легкий штурмовик КА-1 при взлете с базы разбился. Южнокорейская разведка, очевидно, имела информацию о предстоящей атаке, поскольку незадолго до нее была приостановлена работа главных аэропортов Сеула - Инчхон и Кимпхо. Несли ли дроны какое-либо вооружение, не сообщается.

Российский эпизод стал новой обидной оплеухой агрессору. Если 5 декабря для всех стало очевидным, что от ударов возмездия не защищены даже объекты на расстоянии свыше 700 километров от линии фронта, то в этот раз вышло еще обидней. Выходит, неспособность российских средства ПВО справиться с украинскими БПЛА дальнего действия не была случайностью.

В прошлый раз атака аэродромов со стратегическими бомбардировщиками (удару подвергся также аэродром в Дягилево Рязанской области) не сорвала массированного ракетного обстрела Украины, но существенно снизила мощь залпа, поскольку не все самолеты смогли вылететь. В этот раз был поражен пункт управления с гибелью и ранением офицеров.

Правда, Минобороны РФ уверило, что это произошло после того, как дрон был «успешно сбит» и изменил траекторию полета. Даже если это и так, последствия не менее успешны для атакующих: уничтожен высоко квалифицированный персонал, а информационно-психологические потери сложно переоценить.