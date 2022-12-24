Китай откроет границы и отменит карантин

Китай откроет свои границы для иностранных туристов после снятия части антиковидных ограничений с 8 января, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

«Китай вновь откроет границы и откажется от карантина после того, как 8 января понизит уровень противодействия COVID-19», - говорится в статье. Речь идет о понижении классификации COVID-19 с категории А до В в рейтинге инфекционных заболеваний.

С 2020 года коронавирус в КНР классифицируется как инфекционное заболевание высшей категории наряду с холерой и чумой, уточняется в материале.

По информации газеты, местные власти с начала января не смогут закрывать целые общины на карантин.

Как отмечает SCMP, эти решения являются последним шагом на пути Китая к жизни с коронавирусом.

Ранее газета сообщала, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по прогнозам специалистов, придется на январь 2023 года.