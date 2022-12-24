Эрдоган заявил о намерении Турции закрыть бреши на границе с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет новые меры для ликвидации террористических угроз, исходящих из Сирии, пишут турецкие СМИ.
По его словам, Турция собирается закрыть бреши в 30-километровой зоне безопасности на границе с Сирией.
«Мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-километровой линии безопасности, чтобы полностью устранить угрозы для нашей страны в Сирии», - сказал господин Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства.