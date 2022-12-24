Чубайс вновь замечен в Израиле

Бывший руководитель администрации президента России Владимира Путина и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала войны с Украиной, вновь замечен в Израиле, где не так давно, по данным израильских СМИ, получил гражданство, пишут местные СМИ.

Нынешний визит в конце декабря может означать, что Новый год бывший российский, а теперь израильский миллиардер будет встречать на исторической родине.

Фотографию предпринимателя, снятого в одном из не самых престижных и респектабельных на вид тель-авивских кафе, в соцсети «слил» другой бежавший в Израиль миллиардер Леонид Невзлин.