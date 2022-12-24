Ицхак Герцог: С нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана в Израиле
Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
«Уважаемый президент Алиев!
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и желаю Вам счастья и здоровья в наступающем году.
Пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение традициями и ценностями, которые Азербайджан сохранил на протяжении многих лет. Азербайджан - первая демократическая республика в мусульманском мире, а Ваша величественная страна - региональный лидер.
Особенно поражает сосуществование в Азербайджане в гармонии и условиях взаимного уважения граждан, принадлежащих к разным религиям и культурам. Ваша страна - яркий пример совместного проживания представителей всех религий в условиях мира и сотрудничества для всей планеты. Празднование Новруза, Хануки, Рождества и Нового года является свидетельством приверженности этой инклюзивности и взаимопониманию.
Хочу также выразить признательность за поддержку, оказываемую Вашим превосходительством и Вашим правительством еврейской общине Азербайджана. Вы - друг государства Израиль и еврейского народа, мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана и Вашего визита в Израиль с точки зрения дальнейшего укрепления наших теплых отношений.
Ваше превосходительство, особенно знаменательно то, что в этом году Ваш день рождения совпал с праздничными днями Хануки, которая является символом света и благополучия. По этому случаю еще раз прошу принять мои искренние поздравления и пожелания счастья и здоровья в наступающем году», - говорится в тексте письма.