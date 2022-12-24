В Армении ответили на заявление посла Беларуси

«Конституция РА провозгласила Армению суверенным государством, и Армения продолжит оставаться суверенным государством. Вся наша миссия в том числе в этом, чтобы защитить суверенитет Армении», - сказал Григорян.

По его словам, Союзное государство является нарушением суверенитета, так как в Союзном государстве в первую очередь ликвидируется именно суверенитет. «Уверен, что демократические процессы в Армении однозначно ограничивают возможность даже обсуждения этого вопроса», - заявил он.