Сербия размещает артиллерию на границе с Косово

Армия Сербии разместила 155-мм самоходные гаубицы и контингент военной полиции в 2 км от КПП «Ярине» на границе с непризнанной Косово, сообщает местный телеканал N1.

Отмечается, что шесть дальнобойных орудий, а также некоторое количество военной полиции были замечены в районе КПП «Ярине».

Ранее президент Сербии Александар Вучич попросил командира Командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе Стюарта Манша, чтобы НАТО защитило сербское население в Косове и Метохии.