Медведев предвещает ужасы США и Европе

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал прогноз относительно того, что может произойти в 2023 году, заявив о «возможности распада ЕС и гражданской войны в США».

«Перед Новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту», - написал Медведев в своём телеграме.

По его словам, в наступающем году возможно «возвращение Великобритании в ЕС, после которого произойдёт распад Евросоюза и отмена хождения евро как валюты бывшего ЕС».

Он добавил, что в США «возможна гражданская война с выделением Калифорнии и Техаса в отдельные государства», после которой «Илон Маск станет президентом в части штатов, закреплённых за республиканцами».

Медведев также предвещает «создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов», которыми называет Польшу, страны Балтии, Чехию, Словакию, Румынию и «Киевскую республику». Заглядывая еще дальше, зампред Совбеза России прогнозирует «войну между Францией и Четвёртым рейхом», а также раздел Европы, «включая новый раздел Польши», отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и присоединение к Республике Ирландия.