Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 06:29

Как и ожидалось, Центробанк Азербайджана принял решение о повышении учетной ставки на 0,25%, и теперь она составляет 8,25%. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25%, а нижний повышен на 1,25% – до 6,25%. Свое решение Центробанк обосновывает тем, что опирается на фактические показатели и обновленные макроэкономические прогнозы. Правда, с учетом снижения уровня инфляции в стране за последние два месяца в сочетании с уменьшением внешнего экономического давления можно было бы и не торопиться с повышением учетной ставки. Инфляция у нас, как неоднократно отмечалось, «импортная». Но регулятор, традиционно придерживаясь консервативной позиции, решил ужесточить свою монетарную политику.

Динамика снижения мировых цен на продовольствие, а также относительное замедление инфляции у торговых партнеров, конечно, сказываются на уровне инфляции в стране, но с задержкой в несколько месяцев. Годовая инфляция за последние восемь недель, хотя и стабилизировалась в некоторой степени, всё же остается двузначной. Прогнозы на следующий год тоже весьма неопределенны. Кроме того, к концу текущего года ожидается двузначный рост денежной массы. В таких условиях регулятор счел целесообразным ужесточить денежно-кредитную политику, частью которой является повышение учетной ставки, хотя последняя, как не раз отмечал haqqin.az, в Азербайджане и не оказывает заметного влияния на стоимость кредитов. В то же время, как показывает проведенный Центробанком анализ, в стране уже создается баланс между факторами, способствующими росту инфляции, и факторами, ведущими к ее замедлению. Так, снижение мировых цен на продовольствие на 14% за последние 6 месяцев и относительное замедление средневзвешенной инфляции у партнеров повлияли на недавнее снижение темпов инфляции в Азербайджане. Этому же способствует снижение активности во всей мировой экономике и ужесточение многими странами денежно-кредитной политики. Но этот эффект отразится у нас с задержкой в 6-9 месяцев, поэтому всё еще высока вероятность рецессии, которая может вызвать сильные изменения во внешнем балансе многих развивающихся стран.