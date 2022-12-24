Инфляция замедляется, а Центробанк повышает учетную ставку. Но почему? наш комментарий
Как и ожидалось, Центробанк Азербайджана принял решение о повышении учетной ставки на 0,25%, и теперь она составляет 8,25%. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25%, а нижний повышен на 1,25% – до 6,25%.
Свое решение Центробанк обосновывает тем, что опирается на фактические показатели и обновленные макроэкономические прогнозы. Правда, с учетом снижения уровня инфляции в стране за последние два месяца в сочетании с уменьшением внешнего экономического давления можно было бы и не торопиться с повышением учетной ставки. Инфляция у нас, как неоднократно отмечалось, «импортная». Но регулятор, традиционно придерживаясь консервативной позиции, решил ужесточить свою монетарную политику.
Динамика снижения мировых цен на продовольствие, а также относительное замедление инфляции у торговых партнеров, конечно, сказываются на уровне инфляции в стране, но с задержкой в несколько месяцев.
Годовая инфляция за последние восемь недель, хотя и стабилизировалась в некоторой степени, всё же остается двузначной. Прогнозы на следующий год тоже весьма неопределенны. Кроме того, к концу текущего года ожидается двузначный рост денежной массы. В таких условиях регулятор счел целесообразным ужесточить денежно-кредитную политику, частью которой является повышение учетной ставки, хотя последняя, как не раз отмечал haqqin.az, в Азербайджане и не оказывает заметного влияния на стоимость кредитов.
В то же время, как показывает проведенный Центробанком анализ, в стране уже создается баланс между факторами, способствующими росту инфляции, и факторами, ведущими к ее замедлению. Так, снижение мировых цен на продовольствие на 14% за последние 6 месяцев и относительное замедление средневзвешенной инфляции у партнеров повлияли на недавнее снижение темпов инфляции в Азербайджане. Этому же способствует снижение активности во всей мировой экономике и ужесточение многими странами денежно-кредитной политики. Но этот эффект отразится у нас с задержкой в 6-9 месяцев, поэтому всё еще высока вероятность рецессии, которая может вызвать сильные изменения во внешнем балансе многих развивающихся стран.
Всё это – внешние факторы, роль которых в инфляционных процессах весьма значительна. А что касается внутренних инфляционных рисков, то они в первую очередь связаны с чрезмерным увеличением совокупного спроса. Для решения этой проблемы Центробанк вместе с другими ведомствами намерен продолжить координацию фискальной и монетарной политики по ограничению трансформации увеличивающихся на фоне инфляции расходов.
Необходимые решения для создания устойчивого баланса между спросом и предложением помогут обуздать инфляцию. И монетарная политика по ограничению совокупного спроса будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не войдет в целевой диапазон. Жесткая денежно-кредитная политика, ее уровень и продолжительность будут зависеть от динамики годовых показателей инфляции.
Принимая во внимание сложную ситуацию, сложившуюся на глобальном и внутреннем рынках, Центробанк счел целесообразным ужесточение денежно-кредитной политики с целью ограничения совокупного спроса. А для эффективного управления ликвидностью в финансовом секторе и усиления влияния параметров процентного коридора на уровень ставок, существующих на краткосрочном денежном рынке, он решил ширину этого процентного коридора сузить. Всё это должно поспособствовать поддержанию привлекательности накоплений в национальной валюте.
Резюмируя, можно сказать, что Центробанк принимает необходимые меры для обуздания инфляции, но только в монетарной сфере. Эффект от них ощущается слабый: по всем официальным прогнозам, текущий год мы завершим с двухзначной инфляцией, хотя окончательный показатель мы узнаем только в следующем году. А тем временем среди общественности утвердилось мнение, что в высокой инфляции виновата монополизация местного рынка, а монополистам монетарная политика Центробанка нипочем. У них другие принципы, и бороться с ними, по всей видимости, надо по-другому.