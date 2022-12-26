Мамед Эфендиев, отдел экономики 06:50

Министр экономики Ваан Керобян в очередной раз воодушевил армянскую общественность, заявив журналистам на брифинге в Национальном собрании, что реализация проекта «Сухой порт» в Ширакской марзе (области – ред.) поможет его стране решить, наконец, проблему отсутствия у Армении логистической связи с внешним миром. Понятно, что больше всего озадачило выражение «Сухой порт», которое, даже при наличии прилагательного «сухой», все-таки, ассоциируется с большой водой, по которой плавают не только опавшие листья абрикосовых деревьев, но и полноценные корабли со сколько-нибудь заметным водоизмещением.

В то же время, достаточно взглянуть на географический атлас для учащихся начальных классов, чтобы убедиться: в Армении в радиусе сотен километров нет ни морей, ни ведущих к ним судоходных рек. Как оказалось, термин «Сухой порт», вошедший в словарь русского языка лишь лет пятнадцать назад, уже давно существует в английском и французском языках, означая внутренний перевалочный терминал, который связывают с морскими портами автомобильное или железнодорожное, а желательное, и то, и другое сообщения. В дополнение к этому, уже существующие «Сухие порты» могут принимать на хранение грузы и оказывать услуги по таможенному оформлению товаров. В последнее время эта модель используется и как мультимодальный логистический центр с развитой инфраструктурой и современным оборудованием, что позволяет грузовладельцам пользоваться на суше всеми преимуществами морского порта. И, вроде бы, после этой трактовки все встало на места, но, как говорится, возник нюанс: выясняется, что в понимании армянского министра «Сухой порт» – это вовсе не то, что имеют в виду англичане или французы. Керобян говорит об индустриальном парке, к которому должен быть пристроен контейнерный терминал, чтобы «максимально возможными способами при минимальных затратах использовать его для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой».

А теперь попробуем разобраться, каким образом «ноу-хау» Ваана Керобяна поможет Армении обрести логистические связи с внешним миром. Сама идея использования формата индустриального парка, распространенная в нескольких десятках стран мира, вопросов не вызывает. В то же время, важно понимать, что индустриальный парк – это промышленная площадка, на которой осуществляют деятельность независимые моно- или полиотраслевые промышленные предприятия, и где для них создана необходимая инфраструктура (дороги, электричество, газоснабжение и т.д.) Таких парков немало и в Азербайджане, о многих из них haqqin.az неоднократно писал. А вот создание на базе индустриального парка контейнерного терминала, чтобы использовать его для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, вызывает естественный вопрос: а зачем промышленному парку еще и логистический терминал? Будучи хорошо знакомым с работой промышленных парков Сумгаита, могу сказать, что такого рода объекты, как правило, строятся в непосредственной близости от основных транспортных коммуникаций. К примеру, от промпарков Сумгаита до Бакинского международного морского порта не больше ста километров, а до международного аэропорта Гейдара Алиев – вдвое меньше.

При этом, и многополосные автотрассы, и разветвленная сеть железных дорог находятся, что называется, под боком. То же самое можно сказать и об азербайджанских промпарках в Мингячевире, Аляте, Пираллахи, которые находятся рядом с транспортными узлами. Таким образом, никакие терминалы для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой тут не нужны – абсолютно контрпродуктивная и, к тому же, чрезвычайно затратная идея. Впрочем, Керобяну не до подобных мелочей, он, судя по всему, прирожденный стратег, вот и рисует перед зачарованными армянскими журналистами «ньювасюковские» перспективы создания в Ширакской области свободной экономической зоны – своеобразный Нью-Васикян, на базе которой вырастет перевалочный супертерминал, чтобы осуществить вековую мечту армянского народа и соединить телескопическим транспортным мостом Индийский океан с Черным и Средиземным морями. По словам Керобяна, первоначально проект «Сухого порта» уже одобрен на заседании Комиссии по государственным инвестициям, которая состоялась на прошлой неделе в присутствии премьер-министра Армении. И сейчас кабинет министров «переходит к этапу углубленного технико-экономического исследования, за которым последует реализация инвестиционного проекта».