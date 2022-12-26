Ликбез Ваану Керобяну из Сумгаита что такое Нью-Васикян?
Министр экономики Ваан Керобян в очередной раз воодушевил армянскую общественность, заявив журналистам на брифинге в Национальном собрании, что реализация проекта «Сухой порт» в Ширакской марзе (области – ред.) поможет его стране решить, наконец, проблему отсутствия у Армении логистической связи с внешним миром.
Понятно, что больше всего озадачило выражение «Сухой порт», которое, даже при наличии прилагательного «сухой», все-таки, ассоциируется с большой водой, по которой плавают не только опавшие листья абрикосовых деревьев, но и полноценные корабли со сколько-нибудь заметным водоизмещением.
В то же время, достаточно взглянуть на географический атлас для учащихся начальных классов, чтобы убедиться: в Армении в радиусе сотен километров нет ни морей, ни ведущих к ним судоходных рек.
Как оказалось, термин «Сухой порт», вошедший в словарь русского языка лишь лет пятнадцать назад, уже давно существует в английском и французском языках, означая внутренний перевалочный терминал, который связывают с морскими портами автомобильное или железнодорожное, а желательное, и то, и другое сообщения.
В дополнение к этому, уже существующие «Сухие порты» могут принимать на хранение грузы и оказывать услуги по таможенному оформлению товаров. В последнее время эта модель используется и как мультимодальный логистический центр с развитой инфраструктурой и современным оборудованием, что позволяет грузовладельцам пользоваться на суше всеми преимуществами морского порта.
И, вроде бы, после этой трактовки все встало на места, но, как говорится, возник нюанс: выясняется, что в понимании армянского министра «Сухой порт» – это вовсе не то, что имеют в виду англичане или французы. Керобян говорит об индустриальном парке, к которому должен быть пристроен контейнерный терминал, чтобы «максимально возможными способами при минимальных затратах использовать его для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой».
А теперь попробуем разобраться, каким образом «ноу-хау» Ваана Керобяна поможет Армении обрести логистические связи с внешним миром.
Сама идея использования формата индустриального парка, распространенная в нескольких десятках стран мира, вопросов не вызывает.
В то же время, важно понимать, что индустриальный парк – это промышленная площадка, на которой осуществляют деятельность независимые моно- или полиотраслевые промышленные предприятия, и где для них создана необходимая инфраструктура (дороги, электричество, газоснабжение и т.д.)
Таких парков немало и в Азербайджане, о многих из них haqqin.az неоднократно писал.
А вот создание на базе индустриального парка контейнерного терминала, чтобы использовать его для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, вызывает естественный вопрос: а зачем промышленному парку еще и логистический терминал?
Будучи хорошо знакомым с работой промышленных парков Сумгаита, могу сказать, что такого рода объекты, как правило, строятся в непосредственной близости от основных транспортных коммуникаций. К примеру, от промпарков Сумгаита до Бакинского международного морского порта не больше ста километров, а до международного аэропорта Гейдара Алиев – вдвое меньше.
При этом, и многополосные автотрассы, и разветвленная сеть железных дорог находятся, что называется, под боком. То же самое можно сказать и об азербайджанских промпарках в Мингячевире, Аляте, Пираллахи, которые находятся рядом с транспортными узлами. Таким образом, никакие терминалы для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой тут не нужны – абсолютно контрпродуктивная и, к тому же, чрезвычайно затратная идея.
Впрочем, Керобяну не до подобных мелочей, он, судя по всему, прирожденный стратег, вот и рисует перед зачарованными армянскими журналистами «ньювасюковские» перспективы создания в Ширакской области свободной экономической зоны – своеобразный Нью-Васикян, на базе которой вырастет перевалочный супертерминал, чтобы осуществить вековую мечту армянского народа и соединить телескопическим транспортным мостом Индийский океан с Черным и Средиземным морями.
По словам Керобяна, первоначально проект «Сухого порта» уже одобрен на заседании Комиссии по государственным инвестициям, которая состоялась на прошлой неделе в присутствии премьер-министра Армении. И сейчас кабинет министров «переходит к этапу углубленного технико-экономического исследования, за которым последует реализация инвестиционного проекта».
Керобян также заверил журналистов, что инвестиционная программа будет реализовываться через процедуру государственно-частного партнерства, и что вопросами привлечения операторов экономических зон занимаются ряд эмиратских, катарских, европейских и азиатских компаний, с которыми уже состоялись предварительные переговоры.
«Создание «сухого порта» направлено на решение одной из важнейших проблем нашей страны – плохой логистической связи Армении с миром, - отрапортовал на брифинге министр экономики. – И мы нашли хороший способ решить самую болезненную для нас проблему».
О том, кого на самом деле заинтересует свободная экономическая зона в стране убитой экономики, которая за тридцать лет независимости не смогла обеспечить ни политическую стабильность, ни промышленное производства, ни транспортные коммуникации, ни социальное благосостояние своему народу, министр экономики Армении, естественно, распространяться не стал.
Что не удивляет, поскольку полет фантазии уносит мысли Ваана Керобяна в далекое будущее, которое, скорее всего, будет развиваться в соответствии с выводом великого Джона Голсуорси, отметившего как-то раз: «Идеализм возрастает прямо пропорционально расстоянию до решения проблемы».