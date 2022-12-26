Алиев сказал: надо! «Азеришыг» ответил: есть!
Не секрет, что в последние годы в крупных городах Азербайджана в значительной степени была модернизирована техническая инфраструктура, связанная с бесперебойной подачей электроэнергии. В частности, построены новые современные подстанции, обновлены распределительные сети, усилены профилактические меры по защите линий электропередач…
В то же время, куда менее радужной на этом фоне выглядела ситуация, сложившаяся на периферии страны. В этих местах и, особенно, в труднодоступных горных населенных пунктах, устаревшее и отработавшее ресурс оборудование, которое не обновлялось десятилетиями, привело к тому, что лишало возможности даже на минимальном уровне удовлетворять потребности местного населения в обеспечении электроэнергией.
Еще несколько лет назад президент Ильхам Алиев поставил перед соответствующими структурами задачу провести в регионах Азербайджана полную реконструкцию комплекса электроснабжения. А в 2020 году глава государства поручил новому руководству ОАО «Азеришыг» сконцентрироваться на полной модернизации инфраструктуры подачи электроэнергии именно в труднодоступных горных селах.
Выполняя поручение президента, открытое акционерное общество «Азеришыг» провело за последние годы полномасштабную работу по реконструкции сети электроснабжения. В частности, в начале 2022 года была запущена инвестиционная программа модернизации распределительной сети в примерно ста населенных пунктах страны, включая горные села в Шемахинском и Гобустанском районах.
Ожидается, что эта работа, конечной целью которой является бесперебойное обеспечение электроэнергией всех регионов Азербайджана, будет продолжена и в 2023 году.
В этой связи уместно вспомнить об еще одном важном поручении президента Ильхама Алиева, превратившимся в последние несколько лет в один из самых популярных и востребованных социальных трендов.
Речь идет о встречах на местах с гражданами страны, вопросы и жалобы которых министры, председатели Госкомитетов, руководители различных государственных структур, а также операторы коммунальных услуг рассматривают в соответствии с заранее оговоренным графиком.
Не остался в стороне от этого тренда и председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов, который, как сообщает пресс-служба ОАО, выехал для встречи с гражданами в Шемаху и принявший там также жителей соседнего Гобустана.
В информации пресс-службы «Азеришыг» приводится любопытный факт: ни один из двух десятков жителей Шемахи и Гобустана, с которыми лично встретился Вугар Ахмедов, не имел жалоб на проблемы с электроснабжением. Более того, все они просили главу «Азеришыг» передать благодарность президенту Ильхаму Алиеву за реконструкцию инфраструктуры электроснабжения Шемахинского района.