Алиев сказал: надо! «Азеришыг» ответил: есть!

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 07:09

Не секрет, что в последние годы в крупных городах Азербайджана в значительной степени была модернизирована техническая инфраструктура, связанная с бесперебойной подачей электроэнергии. В частности, построены новые современные подстанции, обновлены распределительные сети, усилены профилактические меры по защите линий электропередач… В то же время, куда менее радужной на этом фоне выглядела ситуация, сложившаяся на периферии страны. В этих местах и, особенно, в труднодоступных горных населенных пунктах, устаревшее и отработавшее ресурс оборудование, которое не обновлялось десятилетиями, привело к тому, что лишало возможности даже на минимальном уровне удовлетворять потребности местного населения в обеспечении электроэнергией.

Еще несколько лет назад президент Ильхам Алиев поставил перед соответствующими структурами задачу провести в регионах Азербайджана полную реконструкцию комплекса электроснабжения. А в 2020 году глава государства поручил новому руководству ОАО «Азеришыг» сконцентрироваться на полной модернизации инфраструктуры подачи электроэнергии именно в труднодоступных горных селах. Выполняя поручение президента, открытое акционерное общество «Азеришыг» провело за последние годы полномасштабную работу по реконструкции сети электроснабжения. В частности, в начале 2022 года была запущена инвестиционная программа модернизации распределительной сети в примерно ста населенных пунктах страны, включая горные села в Шемахинском и Гобустанском районах. Ожидается, что эта работа, конечной целью которой является бесперебойное обеспечение электроэнергией всех регионов Азербайджана, будет продолжена и в 2023 году.