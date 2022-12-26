Кто хочет убить Путина?

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», - сказал Лавров.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства.

Кроме того, глава МИД РФ напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере. «Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании), без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе», - отметил министр.

«Не говорю уже о зашкаливающих провокациях киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», - добавил Лавров.