Композитор Чайковский расколол Киев

Министр культуры Украины Александр Ткаченко недоволен, что коллектив киевской Национальной музыкальной академии отказывается немедленно убрать имя Чайковского из ее названия.

Александр Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.

Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского консерватории рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство", - пишет министр культуры Украины.