Джейхун Наджафов, собкор 08:02

«Что охраняешь, то и имеешь» – эта, ставшая уже крылатой, фраза Михаила Жванецкого в точности отражает печальную историю, произошедшую с российской предпринимательницей Сефият Гамидовой, которая с 1996 года получала транзитом через Азербайджан грузы из Дубая, Сирии, Турции и Китая. По словам Гамидовой, обратившейся в редакцию haqqin.az с жалобой, когда поступавший товар не соответствовал её заказу, она без каких-либо проблем, опять-таки, транзитом через Азербайджан, отправляла его обратно производителям. В сентябре 2014 года Гамидовой из Китая прибыла очередная партия товара – несколько десятков искусственных шуб на общую стоимость 95 тысяч долларов, которые не отвечали требованиям её заказа. Поскольку в тот момент Сефият находилась за границей, то по доверенности товар в Китай вернула её подруга, предпринимательница из Махачкалы Марджан Джантемирова.

Как и полагается в таких случаях, груз из Махачкалы был отправлен в Китай через Азербайджан в запломбированной машине и поступил в сопровождении таможенников Хачмаза во временное хранилище товаров таможенно-пропускного пункта «Самур». Получив от азербайджанских таможенников акт о сдаче-приемке груза, Джантемирова вернулась в Дагестан. И хотя в тот же день товар Гамидовой должны были доставить в аэропорт, чтобы погрузить на самолет, вылетающий в Китай, груз производителям так и не вернулся. На запрос Гамидовой, хачмазские таможенники сообщили, что ее товар был отправлен в другой таможенный терминал, который находится в Баку. Однако в бакинском терминале предпринимательнице сказали, что никакого груза с шубами к ним не поступало. Круг замкнулся! В конце концов, устав от беготни по таможенным терминалам, Сефият Гамидова обратилась к руководству Государственного таможенного комитета в Баку, где, впрочем, ей также ничего внятного по поводу транзитного груза не сказали. В 2015 году Гамидова обратилась с жалобой в хачмазский суд.

«Следователи допросили таможенников, охрану склада, проверили всю документацию, - рассказала предпринимательница корреспонденту haqqin.az. – По горячим следам внесли в материалы дела записи камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы номер грузовика и четыре хачмазских таможенника, загружавших в хранилище мои товары. В свою очередь, китайская фирма прислала все данные на шубы: ценники, коды и прочее, которые также были приобщены к делу. В результате, суд Хачмаза вынес решение о том, что имел место факт хищения, и таможня должна возместить мне ущерб». В ответ таможня вышла в Апелляционный суд с ходатайством об отмене решения хачмазского суда, заявив, что товар Гамидовой был изъят и продан на аукционе, не объяснив, правда, каким образом шубы, хранившиеся на её складе, были выставлены на торги. Тем не менее, Апелляционный суд вынес решение в пользу таможни, однако Гамидова обратилась с апелляцией в Верховный суд, который 29 июня 2020 года обязал Государственный таможенный комитет либо вернуть Гамидовой украденный из камеры хранения товар, либо возместить ей ущерб в размере 95 тысяч долларов. В сентябре 2020 года решение Верховного суда поступает на исполнение в суд Ясамальского района, на территории которого находится таможенный комитет. С тех пор прошло больше двух лет, но судебные приставы так и не обеспечили выполнение судебного решения.

«И эта чехарда продолжается до сих пор, - рассказала нам предпринимательница. – Я обратилась за помощью в посольство Российской Федерации в Азербайджане. Ведь я выиграла суд, мне еще два года назад должны были возместить ущерб, но Госкомитет таможни не заплатил ни цента! На таможне меня уже знают все. Я лично разговаривала с генералом-майором Миргасим-муаллимом, с полковником Синан-муаллимом, с юрисконсультом таможни Кянан-муаллимом... Одна из наших встреч вообще проходила в присутствии журналистов. Но там все в один голос говорят, что имена работников таможни, похитивших мой товар, переданы в правоохранительные органы и мне советуют ждать, когда они возместят ущерб. Самое поразительное, что эти четверо сотрудников по-прежнему работают на таможне. Мне нет никакого дело, когда они вернут в Госкомитет деньги, вырученные за мой товар. По решению суда ущерб мне должен возместить непосредственно таможенный комитет». Параллельно Гамидова обратилась за помощью в различные государственные инстанции Азербайджана. «Приставы Ясамальского суда не выполняют решение, принятое Верховным судом Азербайджана, - с горечью констатирует предпринимательница. – Кража моего товара с территории государственной таможни, практически, обанкротила меня. Я растеряла покупателей, прогорел весь бизнес и, главное, нет никаких надежд на возмещение ущерба, которое я жду уже больше двух лет».